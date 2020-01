MASACRU IN SERIE A! Scor halucinant in Torino - Atalanta. Cat s-a terminat

Atalanta face spectacol din nou in Serie A.

Atalanta a demolat-o pe Torino, in deplasare, cu scorul de 7-0. Ilicic a deschis recitalul pentru echipa lui in minutul 17, iar Gosens a inscris si el, 12 minute mai tarziu. Zapata a inscris ultimul gol al primei reprize din penalty, in primul minut de prelungire.

Acelasi Ilicic a reusit golul sezonului in minutul 53 cu o lovitura libera de la mijlocul terenului, pentru ca in minutul 54 sa faca hattrick-ul. Muriel a facut si el o dubla inscriind in minutele 86 si 88.

Torino a avut o seara de comsar si a incheiat meciul cu doi oameni in minus. Izzo a fost eliminat in minutul 76 dupa ce a primit al doilea cartonas galben, in timp ce Lukic a vazut rosu direct in minutul 89.