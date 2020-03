Revine FOTBALUL SPECTACOL! Mourinho lupta sa se califice cu supriza din Bundesliga in: Leipzig - Tottenham, de la 22:00 | Hategan, la centru in: Valencia - Atalanta, de la aceeasi ora

17:39 Valencia si Atalanta disputa astazi returul optimilor de finala din Champions League. In tur, italienii s-au impus cu 4-1, ceea ce face misiunea "liliecilor" aproape imposibila. Meciul de pe Mestalla va fi primul din Champions League care se va disputa fara spectatori, dupa deciziile luate in aceasta saptamana. Ovidiu Hategan va fi arbitrul central al meciului, alaturi de asistentii sai: Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe.

17:39 Tottenham se deplaseaza in Germania pentru returul cu Leipzig, dupa ce turul s-a incheiat 1-0 pentru nemti. Echipa lui Mourinho are nevoie de o victorie clara pentru a se califica, insa are multe absente remarcabile in lot.



Harry Kane si Son Heung-Min sunt indisponibili pentru meciul din aceasta seara, care, spre deosebire de cealalta partida, se va juca cu spectatori.