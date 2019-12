Calificare MILIMETRICA! VAR o trimite pe Atalanta in optimile Ligii Campionilor! Decizia arbitrului a fost luata dupa doua minute! FOTO

VAR a oferit o noua faza controversata in Liga Campionilor.

Un moment incredibil a avut loc la partida dintre Sahtior si Atalanta. Cele doua echipe se afla intr-o grupa in care trei echipe se luptau in ultima etapa pentru un posibil loc 2.

In minutul 66, Castagne a deschis scorul cu un gol suspect de pozitie de offside. Arbitrul a luat cu greu decizia, dupa aproape doua minute, de a valida golul italienilor. Cu o victorie, Atalanta se califica in optimile Ligii Campionilor, asta daca Dinamo Zagreb nu se impune in fata celor de la Manchester City.

Spiritele s-au incins si in minutul 77 Sahtior a ramas in inferioritate numerica. Pasalic a majorat diferenta in favoarea italienilor in minutul 80 si califficarea a fost decisa.