In 2015 se luptau pentru evitarea retrogradarii, iar acum sunt aproape de sferturile UCL! Povestea fantastica a italienilor de la Atalanta

Atalanta a invins cu 4-1 pe Valencia in mansa tur a optimilor Ligii Campionilor.

Italienii scriu istorie in UCL, dupa ce in faza grupelor au pierdut primele 3 meciuri, dar au reusit totusi sa se califice mai departe, fiind prin echipa din istorie care reuseste o asemenea performanta. Cu 7 puncte in ultimele 3 meciuri, Atalanta a lasat acasa pe Sahtior si Dinamo Zagreb, terminand pe pozitia a doua in grupa, dupa Man. City.

Pe un stadion arhiplin, Atalanta a facut un meci superb contra spaniolilor de la Valencia si au condus cu 4-0, pentru ca in final scorul sa fie 4-1. Dupa aceasta partida, italienii pot sa viseze cu ochii deschisi la un sfert de finala, la prima lor participare in Liga Campionilor

Povestea este cu atat mai impresionanta cu cat micutul club din Bergamo a fost la un pas sa retrogradeze in sezonul 2014-2015, cand a terminat pe locul 17, cu 37 de puncte, la doar 3 puncte peste linia rosie. Atunci, Atalanta a reusit sa se salveze in ultimele etape cu o victorie nesperata la Palermo, scor 3-2 si cu un egal in penultima etapa, la Chievo, scor 1-1.

In acest sezon european, Atalanta a inscris 12 goluri, iar detaliul interesant este ca acestea au fost reusite de 9 jucatori diferiti. Oare unde se va opri revelatia Ligii Campionilor?