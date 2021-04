Guardiola, calificat in semifinalele Champions League pentru prima data dupa 5 ani de asteptare! Antrenorul spaniol a facut un pas important spre marele vis al seicilor

Manchester City a invins si in retur pe Borussia Dortmund, tot cu 2-1, si s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League.

Este pentru prima data cand echipa de pe Etihad ajunge in aceasta faza a competitiei de cand a fost preluata de Pep Guardiola. In ultimele 3 sezoane, City a fost eliminata de fiecare data in sferturi de catre Liverpool, Tottenham si Olympique Lyon.

De asemenea, este pentru prima data cand antrenorul spaniol s-a calificat in semifinale dupa o pauza de 5 ani. Ultima data cand s-a intamplat acest lucru a fost in sezonul 2015-2016, cand se afla la Bayern Munchen, si era eliminat de Atletico Madrid la golurile marcate in deplasare, scorul general fiind de 2-2.

In semifinale, Manchester se va duela cu Paris Saint-Germain pentru un loc in finala de la Istanbul. In cealalta semifinala, se vor infrunta Real Madrid si Chelsea.