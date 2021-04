Trebuia eliminat Milner inca din minutul 1 al meciului cu Real?! Fault extrem de dur al englezului asupra lui Benzema! Faza la care banca Realului a sarit in aer

In primul minut al meciului, James Milner a avut o intrare extrem de dura asupra lui Karim Benzema. Mijlocasul englez a lovit initial mingea, insa ulterior s-a oprit cu talpa pe glenza francezului.

Arbitrul Bjorn Kuipers nu dat insa nici macar fault pentru campioana Spaniei, ci jocul s-a reluat cu aruncare de la margine pentru Liverpool.

Casemiro was just getting a little payback for what Milner himself did to Benzema earlier pic.twitter.com/T7HT1JpdyQ