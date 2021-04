Fabulos! Pustiul-minune al lui Dortmund, investigat dupa ce si-a incuiat iubita in apartament! Fata a sunat la politie

Politia a decis ce se va intampla cu tanarul jucator a lui Dortmund.

Miercurea trecuta, talentatul jucator a lui Dortmund, Youssoufa Moukoko (16 ani) si-a 'sechestrat' iubita in varsta de 23 de ani in apartamentul sau pentru a clarifica o problema.

Dupa o discutie aprinsa intre cei doi, Moukoko a incuiat-o pe partenera sa, mai in varsta cu 7 ani in apartamentul sau pentru a lamuri problemele pe care le aveau. Iubita acestuia a sunat de urgenta la politie, care a ajuns imediat la locuinta fotbalistului. Moukoko a intrat sub investigatia politiei locale dupa aceasta sesizare, iar tanarul german poate fi sanctionat, desi este minor in momentul de fata.

Totusi, potrivit site-ului german Ruhr Nachrichten, cazul a fost inchis de catre politia locala, dupa ce iubita acestuia a renuntat la plangere, iar atacantul lui Dortmund nu va fi sanctionat pentru acest eveniment.

Youssoufa Moukoko s-a accidentat saptamana trecuta si va lipsi pana la finalul sezonului din lotul Borussiei Dortmund.