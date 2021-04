Gol senzational pentru pustiul lui Dortmund in poarta lui City! Bellingham, la primul gol in Champions League

Borussia Dortmund si Manchester City s-au intalnit in sferturile de finala Champions League.

Nemtii au deschis scorul rapid pe Signal Iduna Park dupa ce City s-a impus cu 2-1 in tur. Golul a fost marcat de pustiul de 17 ani, adus in vara de la Birmingham, in schimbul a 23 de milioane de euro.

Jude Bellingham a inscris un gol superb in poarta lui Ederson, cu un sut puternic, de la marginea careului. Portarul a plonjat, insa fara sa poata opri balonul, care s-a dus direct in plasa.

Daca scorul ramane 1-0 pentru Dortmund, nemtii sunt calificati in semifinalele Champions League.

GOL | Borussia Dortmund 1-0 Manchester City, 16' Bellingham Anlık goller için : @GoalHubTR pic.twitter.com/tn73Mmov3F — Takip @GoalHubTR (@TheHakan3) April 14, 2021