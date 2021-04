PSG - Manchester City, socul din semifinalele Champions League! Zidane, fata in fata cu Tuchel in: Real Madrid - Chelsea! Cand se joaca meciurile

S-au stabilit semifinalistele din cea mai importanta competitie europeana!

Real Madrid a trecut de Liverpool in dubla mansa, dupa ce s-au impus in tur cu 3-1, in timp ce City a reusit sa o elimine pe Borussia Dortmund, cu golurile inscrise de Mahrez si Foden, dupa ce Bellingham deschisese scorul in minutul 15.

Cele doua se alatura lui PSG, care a eliminat-o pe campioana Bayern, si Chelsea, care a reusit sa treaca de 'surpriza' Porto.

Prima mansa a semifinalelor se joaca pe 27 aprilie, iar meciurile arata astfel: Real Madrid - Chelsea, Paris Saint-Germain - Manchester City. Returul este programat sa se joace pe 4 mai.

???????????????? Di que no se nos queda una Champions preciosa... #UCL pic.twitter.com/YSbGv4ywSO — MARCA (@marca) April 14, 2021

Finala Champions League se va juca pe data de 29 mai.