Gica Popescu a urmarit "pe viu" NEBUNIA de pe Olimpico: "Real e favorita sa castige, imi pare rau sa o spun!" Ce a discutat cu Lobont dupa SEARA MAGICA a Romei

AS Roma 3-0 Barcelona / Italienii au reusit ceea ce putini anticipau: sa intoarca rezultatul de 1-4 din tur si sa se califice in semifinalele UEFA Champions League.

Gica Popescu a fost invitat de presedintele Barcelonei la meciul tur cu AS Roma si a fost prezent si in Italia pentru returul cu romanii. Revenit in Romania, Popescu s-a declarat surprins de nebunia de pe Olimpico. A vorbit cu Bogdan Lobont la finalul partidei si nici italienii nu sunt 100% constienti cum au reusit sa intoarca rezultatul si sa se califice in semifinale.

Fost capitan al Barcelonei, Gica Popescu o vede pe marea rivala drept principala favorita la castigarea trofeului si in acest an.

"Cea mai mare surpriza. Am vorbit si cu Bogdan Lobont, nu ii vine sa creada. E sarbatoare la italieni. Real Madrid e favorita sa castige trofeul, imi pare rau sa o spun. Poate sa castige a treia oara la rand, dar mare atentie la Bayern", a declarat Gica Popescu la revenirea in Romania.