"Umilinta istorica! Una pe care nici macar Messi nu a putut sa o salveze". Catalanii sunt devastati dupa 0-3 pe Olimpico din Roma

Barcelona a fost eliminata dupa ce a batut-o cu 4-1 pe Roma la meciul tur. Catalanii au cedat cu 0-3 pe Olimpico!

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Dzeko, De Rossi si Manolas au produs minunea in care nimeni nu credea! AS Roma a batut Barcelona cu 3-0 pe Olimpico si merge in semifinalele UEFA Champions League.

La finalul partidei, catalanii au fost devastati! Atat pe teren, cat si in tribune si in fata televizoarelor!

Sport Catalunya, ziarul de casa al Barcei, a reactionat cu doua editoriale. Unul dintre acestea a fost semnat de jurnalistul Lluis Mascaro.

"Inca o umilinta istorica in Champions!

O umilinta istorica! Una care doare! Doare tare! Cea mai slaba Barcelona din acest sezon a fost eliminata dupa o umilinta in fata Romei. O umilinta care nu va fi uitata pentru multi ani. Jucatorii blaugrana nu au putut apara 4-1 din tur si s-au prabusit pe Olimpico. Nici macar Messi nu a reusit sa mai salveze Barcelona. Visul de Liga Campionilor se naruie pentru inca un an (...)", a scris editorialistul.