"NAUFRAGIUL BARCELONEI LA ROMA", "ARRIVEDERCI, BARCA". Reactii dupa socul incredibil din UCL

Barcelona a fost eliminata dupa ce a batut-o cu 4-1 pe Roma la meciul tur. Catalanii au cedat cu 0-3 pe Olimpico!

Dzeko, De Rossi si Manolas au produs minunea in care nimeni nu credea! AS Roma a batut Barcelona cu 3-0 pe Olimpico si merge in semifinalele UEFA Champions League.

Echipa lui Di Francesco a reusit un meci incredibil pe teren propriu si a rapus balaurul!

Sport Catalunya, MARCA si AS au reactionat imediat!

