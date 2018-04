INCREDIBIL | Si-a anuntat plecarea dupa UMILINTA de la Roma: "Ar putea fi ultima mea partida in Liga Campionilor cu Barcelona!"

AS Roma 3-0 Barcelona / Italienii au reusit ceea ce putini anticipau: sa intoarca rezultatul de 1-4 din tur si sa se califice in semifinalele UEFA Champions League.

Barcelona nu a pierdut doar calificarea, ci si un jucator urias. Andres Iniesta si-a anuntat plecarea de pe Camp Nou imediat dupa dezastrul de la Roma.

"Nu ne asteptam sa fim eliminati dupa avantajul luat in tur. Sunt extrem de dezamagit. Ei au stiut ce sa faca in atac, in timp ce noi n-am gasit solutii. Aceasta ar putea fi ultima mea partida in Liga Campionilor cu Barcelona. Dar nu e momentul acum pentru anunturi", a declarat Iniesta la finalul partidei.

Iniesta se afla in curtea Barcelonei din 1996. A jucat mai intai la echipa a doua a clubului, iar din 2002 a facut pasul la echipa mare. A jucat 665 de meciuri pentru catalani si a marcat 56 de goluri. A castigat 8 titluri de campion, patru trofee UEFA Champions League, trei Supercupe ale Europei, trei Campionate Mondiale ale Cluburilor, cinci Cupe ale Spaniei si trei Supercupe ale Spaniei.