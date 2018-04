Asa arata bucuria sincera! VIDEO | IMAGINI DEMENTIALE la Roma! Gestul facut de presedintele clubului dupa eliminarea Barcelonei: fanii l-au aclamat

AS Roma 3-0 Barcelona / Italienii au reusit ceea ce putini anticipau: sa intoarca rezultatul de 1-4 din tur si sa se califice in semifinalele UEFA Champions League.

Italienii au facut noapte alba dupa succesul incredibil cu Barcelona. Fanii romani s-au adunat in Piazza del Popolo pentru a sarbatori calificarea in semifinalele UEFA Champions League. Aproape de miezul noptii a ajuns si James Pallotta, presedintele Romei.



Oficialul roman s-a lasat dus de val si nu a mai tinut cont de nimic. S-a aruncat in Fontana dei Leoni imbracat in aplauzele fanilor.