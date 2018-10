Veste mare pentru Guardiola: De Bruyne s-a refacut si e in lot pentru meciul din Champions League

Kevin de Bruyne si-a revenit cu o luna mai devreme fata de cum anticipau medicii lui Manchester City

De Bruyne si-a revenit dupa accidentarea la genunchi, suferita in luna august, si va fi in lotul lui Manchester City pentru deplasarea de la Hoffenheim, din Champions League.

Este o veste mare pentru Guardiola, care stia initial ca se va putea baza pe De Bruyne abia din luna noiembrie.

Dupa infrangerea din prima etapa, 1-2 cu Lyon, City nu mai are voie sa faca niciun pas gresit in Champions League. Din grupa mai face parte si Sahtior, care a remizat cu Hoffenheim in primul meci, 2-2.

Kevin de Bruyne a fost cel mai bun pasator din Premier League sezonul trecut.

Back in training! ???????? pic.twitter.com/ABeELZU7MA — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) October 1, 2018

Ce se joaca marti in Champions League:



20:00 Hoffenheim - Man City

20:00 Juventus - Young Boys

22:00 Lyon - Sahtior

22:00 Roma - Viktoria Plzen

22:00 AEK - Benfica

22:00 TSKA Moscova - Real Madrid

22:00 Bayern Munchen - Ajax

22:00 Manchester United - Valencia