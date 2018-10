Clubul Hi-Tech care a cucerit Europa: in urma cu 10 ani juca in Liga a 3-a, acum se bate cu City in Champions League

Hoffenheim - Manchester City se joaca in seara asta, de la ora 20:00

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Hoffenheim este o poveste de succes in fotbalul de azi. Un club cu spirit tanar, cu un antrenor de 31 de ani pe banca si cu tehlologie ca la I Like IT la baza de pregatire, Hoffenheim a facut pasul urias din liga a 3-a pana in grupele Champions League in doar 10 ani.

Jurnalistii de la BBC le-au facut o vizita nemtilor la terenurile de antrenament si au fost impresionati de ce au gasit.

Naggelsman si oamenii din staff-ul lui se folosesc de o tehnologie noua in fotbal, care vine la pachet cu un ecran gigant instalat chiar pe terenul de pregatire. Antrenamentele sunt filmate din toate unghiurile, iar parametrii fizici sunt masurati in timp real. Fazele sunt reluate, iar jucatorii pot vedea ce au facut bine si ce au gresit.

"E o inovatie, o unealta care ne este foarte folositoare. Scopul acestui sistem este sa le ofere live-feedback jucatorilor", explica specialistul video Timo Gross.

VIDEO CU REPORTAJUL BBC AICI



Jucatorii lui Hoffenheim isi imbunatatesc jocul de pase intr-o camera speciala, inconjurata de multe patrate-tinta, care se lumineaza cu ajutorul unor leduri. Mingea trebuie trimisa in patratul aprins, si asta intr-un timp foarte scurt.

"Cu ajutorul acestei tehnologii, jucatorii isi imbunatatesc viteza de reactie, viteza paselor. E un mod excelent de a-ti imbunatati tehnica. Ai mingi scurte, lungi, inalte, joase, venite cu efect, in toate felurile.", explica Lutz Pfannestiel, cel care se ocupa cu relatiile internationale la club.

Majoritatea angajatilor de la Hoffenheim au pana in 40 de ani. Clubul se mandreste si cu cel mai tanar antrenor din fotbalul mare - Julian Nagelsmann are doar 31 de ani.

"Este un club cu un spirit tanar. E o poveste extraordinara, o echipa care a ajuns din ligile inferioare, in Champions League, si asta intr-un timp foarte scurt", mai spune Pfannestiel.

In urma cu 10 ani, Hoffenheim juca in liga a 3-a gemana. Sezonul trecut, echipa a terminat pe 3 in Bundesliga, loc ce i-a adus prima participare din istorie in UEFA Champions League.

Clubul este patronat de miliardarul Dietmar Hopp, care detine compania SAP, din domeniul IT. Numele firmei apare si pe tricourile jucatorilor.