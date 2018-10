EROUL neasteptat din UEFA Champions League! Becali a vrut sa-l aduca la FCSB, acum face senzatie in cea mai NEBUNA grupa

A fost adus in Romania la echipa lui Laurentiu Reghecampf.

Junior Moraes continua sa faca senzatie la Sahtior Donetsk! Atacantul brazilian ajuns la 31 de ani a reusit o dubla pe terenul celor de la Olympique Lyon, marea surpriza din prima etapa a grupelor UEFA Champions League cand a invins-o cu 2-1 pe Manchester City chiar pe Ettihad!

Moraes a fost adus de impresarul Florin Manea in 2010 la Gloria Bistrita si a impresionat imediat, reusind nu mai putin de 18 goluri in singurul sezon petrecut in Liga 1. El a fost dorit cu insistenta de Gigi Becali la FCSB, insa pana la urma a ajuns la TSKA Sofia, unde a reusit un nou sezon fantastic, inscriind de 16 ori.

Junior Moraes a fost transferat in luna iunie de Sahtior dupa ce a plecat chiar de la rivala Dinamo Kiev si are un start fantastic de sezon - a marcat 9 goluri in primele 10 etape de campionat iar acum a dat lovitura si in UEFA Champions League! Din pacate pentru Sahtior, Lyon e egalat intr-un singur minut dupa ce a fost condusa cu 2-0!

Sahtior se afla in grupa nebuna cu Manchester City, Lyon si Hoffenheim!