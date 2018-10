Dinamo e in Champions League, dar la handbal! "Cainii" vor sa treaca de grupe cu 9 straini in echipa

Dinamovistii de la handbal au reusit sa ajunga in Champions League in ciuda faptului ca au un buget de 7 ori mai mic decat cel de la fotbal.

Dinamo are 2 victorii in 3 meciuri si este pe locul doi in grupa de Champions League. In echipa sunt 3 tunisieni.

Acestia spun ca nu ies la bere cu baietii si nu mananca carne de porc.

Managerul echipei de handbal are grija ca la fiecare deplasare, carnea sa fie exclusa din meniu.

"La fiecare deplasare tinem cont ca din meniu sa nu faca parte porcul"

Dinamo are portar de valoare la handbal. Markem Missaoui are 37 de ani si a fost intre primii 10 portari ai lumii.

"Avem suporteri tunisieni care vin la meciuri. In special in Champions League", a declarat portarul lui Dinamo.