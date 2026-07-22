Meciul Levski Sofia - Universitatea Craiova, care va avea loc, azi, în prima manşă din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Suedia, cu Adam Ladebäck la centru. Adam Ladebäck va fi ajutat de Mehmet Culum şi Daniel Yng, în timp ce rezervă va fi Mohammed Al-Hakim. În Camera VAR se vor afla arbitrii englezi Peter Bankes şi Matthew Donohue.

Din lotul lui Coelho lipsește Assad Al-Hamlawi, care a suferit o accidentare și nu a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea ieri la Sofia. Tehnicianul portughez se vede nevoit acum să aleagă între Nsimba și Elisor pentru centrul atacului.

La plecarea spre Sofia jucătorii Universității Craiova au admirat statuia unui Cavaler Templier amplasată pe Aeroportul din Craiova.

Levski - Universitatea Craiova Â Echipe probabile:

Levski Sofia: Vutsov - Kamdem, Dimitrov, Makoun, Maicon - Oko-Flex, Bouras, Serginho, Bala - Reinaldo, Perea

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram

În cazul în care campioana României trece mai departe, va da piept cu învingătoarea “dublei” dintre Omonia Nicosia (Cipru) sau Kairat Almaty (Kazahstan).

În cazul în care echipa lui Coelho va fi eliminată, va continua în Europa League, și va întâlni pierzătoarea din “dubla” de UCL dintre Sabah (Azerbaijan) și KuPS (Finlanda).