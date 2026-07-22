Kristian Dimitrov a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în minutul 8. Craiova a bifat câteva ocazii periculoase în încercarea de a restabili egalitatea, dar fără succes, astfel că soarta calificării se va decide în returul din Bănie.

Rezultatul lasă loc pentru optimism în tabăra oltenilor. Laurențiu Popescu, portarul titular al Craiovei, este de părere că echipa sa poate întoarce soarta calificării în retur, cu un ”Ion Oblemenco” plin.

Gică Craioveanu: ”Rezultatul? E foarte bun”

Gică Craioveanu (58 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova, Real Sociedad, Villarreal și Getafe, crede că rezultatul de la Sofia este ”foarte bun” pentru olteni.

„E foarte bun! Foarte bun! Au avut trei ocazii, dar cam atât”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Dacă se va califica în turul trei preliminar din Champions League, Universitatea Craiova ar putea juca împotriva câștigătoarei ”dublei” dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty (1-0 în tur).

Până la returul cu Levski Sofia, Universitatea Craiova se va deplasa la București pentru derby-ul cu Dinamo, din campionat.