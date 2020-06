Ele fac LEGEA pe gazon! Cine domina continentul la fotbal feminin! Asa arata revolutie fetelor

Fotbalul masculin continua sa genereze pasiuni imense si sume pe masura, dar sportul cu balonul rotund nu mai este de mult unul destinat exclusiv barbatilor.

Majoritatea tarilor cu fotbal puternic au si campionate feminine, iar interesul publicului pentru competitiile fetelor este in continua crestere. Actuala editie a Uefa Champions League, versiunea feminina, s-a oprit in faza sferturilor de finala din cauza pandemiei de coronavirus, insa tabloul este destul de sugestiv cu privire la fortele dominante ale continentului. Nu se stie, inca, modul in care va fi reluata competitia, dar in lupta pentru finala de la Viena au ramas Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Lyon, Bayern, Arsenal si Wolfsburg. Singura intrusa pare a fi formatia Glasgow FC, insa scotiencele sunt o adevarata forta pe plan intern.

Cele mai puternice cluburi feminine din Champions League

Cea mai importanta competitie continentala isi respecta renumele si cand vine vorba despre fotbalul jucat de femei. Trebuie mentionat faptul ca formatul competitiei este foarte diferit de cel de la masculin. Pentru inceput, 40 de echipe din campionatele europene clasate pe locul 13 sau mai jos in clasamentul coeficientilor, se lupta in 10 grupe pentru a accede in faza eliminatorie. Doar primele clasate din fiecare grupa merg mai departe, iar in urmatoarea etapa a competitiei sunt adaugate si cele mai tari 22 de echipe de pe continent.

Intra in scena campioanele primelor 12 tari din clasamentul coeficientilor, dar si ocupantele locului secund din primele 10 tari ale Europei. Astfel, pentru a accede in faza sferturilor, cluburile care au ajuns acolo au jucat doar doua tururi, adica patru meciuri.

UCL-ul fetelor a fost catigat de cele mai multe ori de catre Olympique Lyon. Frantuzoaicele s-au impus in sase randuri, insa cu adevarat remarcabil este faptul ca au reusit sa castige ultimele patru editii ale prestigiosului turneu si par a fi in pole position si pentru castigarea actualei editii. Nemtoaicele de la FFC Frankfurt au patru trofee in palmares, in vreme ce clubul suedez Umea are doua.

Tot doua au si cluburile germane Turbine Potsdam si Wolfsburg, in vreme ce Arsenal Londra si Duisburg se pot lauda cu cate o cupa castigata. Competitia continentala dedicata femeilor exista doar din 2001, tocmai de aceea exista doar 7 castigatoare ale trofeului.

Cine domina cele mai tari ligi de pe continent

Franta, Germania, Anglia, Spania, Suedia, Cehia, Danemarca, Olanda, Italia si, surprinzator, Kazahstan sunt tarile care formeaza clasamentul celor mai bune 10 tari din Europa, atunci cand vine vorba despre fotbalul feminin. In prezent, clasamentele acestor tari sunt conduse de Lyon, Wolfsburg, Manchester City, Barcelona, FC Rosengard, Slavia Praga, Fortuna Hjorring, PSV Eindhoven, Juventus si WFC BIIK-Kazygurt. Singurul lider care nu sta linistit in acest fotoliu sunt englezoaicele de la Manchester City, pentru ca fetele de la Chelsea sunt la doar un punct in spatele lor si au si un meci mai putin disputat.

Cum sta Romania

Fotbalul feminin romanesc este dominat de clujencele de la Olimpia Cluj. Formatia din Ardeal s-a numit, pana in 2009, cand a fost reorganizata si trecuta sub tutela clubului Universitatea Cluj, Clujana Cluj. Adunase 7 titluri de campioana deja, iar dupa schimbarea administrativa a mai castigat 8.

In Romania, se joaca fotbal feminin in mod organizat doar din 1990, iar din punct de vedere al coeficientilor suntem pe locul 25 in clasamentul UEFA si pe 44 in cel alcatuit de FIFA. In actuala editie a Champions League, Olimpia Cluj nu a reusit sa se califice dintr-o grupa in care au mai participat echipe din Kosovo, Muntenegru si Bulgaria. Ardelencele s-au clasat pe locul 3.

Totusi, un motiv de mandrie pentru tara noastra poate fi reprezentat de faptul ca Romania a dat prima castigatoare a titlului de cea mai buna marcatoare din Champions League. In 2002, Gabi Enache castiga aceasta distinctie din postura de jucatoare la FC Codru Anenii Noi, formatie din Republica Moldova. Nascuta in 1974, Gabriela Enache a facut spectacol si in tricoul nationalei Romaniei, marcand de 44 de ori in 64 de meciuri.

Va fi foarte interesant de urmarit evolutia fotbalului feminin romanesc, in conditiile in care FRF a impus drept conditie de licentiere pentru Liga 1 la masculin existenta unei echipe feminine de junioare, pentru sezonul 2020-2021, la cluburile care vor sa se inscrie in competitie. Totusi, Dinamo, FCSB, CFR sau Craiova au posibilitatea de a incheia protocoale de colaborare cu formatiile deja existente la feminin.