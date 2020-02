Becali este judecat de Comisia de Disciplina a FRF dupa declaratiile sexiste! Ce a spus despre fotbalul feminin

Razvan Burleanu a facut anuntul.

FRF vrea sa dezvolte fotbalul feminin in Romania, iar unul dintre criteriile pentru licentierea cluburilor din Liga 1 ar fi dezvoltarea unei sectii feminine.

Becali a declarat ca nu este de acord cu o astfel de masura si ca nimeni nu-l poate obliga. El a facut in urma cu cateva saptamani declaratii sexiste despre fotbalul feminin si despre intentiile Federatiei.

Razvan Burleanu a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca se vor lua masuri impotriva lui Becali.

"Stiu ca secretarul general deja a instiintat Comisia de Disciplina. Asteptam decizia Comisiei de Disciplina", a spus Burleanu.

Declaratiile sexiste ale lui Becali:

"Vreti sa si vin la meciuri? Asta nu se poate baga. Nici daca-mi tai capul tot nu vin la fotbal feminin. Nu-mi schimb eu parerea. Sunt curios daca o sa ajung sa am fotbal mixt, sa am 3 femei in teren. Daca n-o sa rada dracii de noi... Femeia nu poate sa alerge bine, nu poate sa faca lucruri cu picioarele. In alea 3 zile in care femeia are problemele pe care le are, ce face? Dracul numai cu un deget distruge lumea! Nu exista minte omeneasca sa poata sa inteleaga viclenia diavolului. Tot ce conduc femeile, praful se alege mai devreme sau mai tarziu!".