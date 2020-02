Jucatoarele din nationala feminina de fotbal a SUA si-au dat in judecata propria federatie si cer daune de 66 de milioane de dolari!

Campioanele mondiale acuza o disciminare institutionalizata de gen, care include compensatii inechitabile intre echipele de barbati si de femei.

Pe 5 mai 2020 va incepe un proces delicat la US District Court din Los Angeles, dupa ce jucatoarele din echipa nationala de fotbal a SUA au dat in judecata US Soccer Federation si cer daune de 66 de milioane de dolari. Americancele, care au castigat titlul mondial in 2019, dupa ce s-au impus in fata Olandei, scor 2-0, in finala competitiei organizate de Franta, cred ca primesc compensatii si bonusuri mult mai mici decat jucatorii din nationala masculina. Ele au sarbatorit titlul mondial strigand “Equal Pay! Equal Pay!” („Plata egala! Plata egala!”) si au actionat in judecata propria federatie pentru ca cred ca sunt supuse la o discriminare institutionalizata de gen.

Avocatii lor au adus ca argument ca un fotbalist din lotul masculin, care a participat la toate cele 16 meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2018, a primit suma de 179.375 dolari, desi nu a reusit sa se califice la turneul final din Rusia, in timp ce o componenta a echipei feminine a incasat 52.500 de dolari pentru cele cinci meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2019, plus alti 147.500 pentru castigarea competitiei din Franta. La inceputul lunii, fotbalistele au primit sprijinul sindicatului jucatorilor din nationala masculina, care a cerut federatiei sa mareasca sumele platite femeilor, dar, de asemenea, s-au plans ca oferte primite de ei in timpul negocierilor actuale sunt sub nivelul celor cerute.

De cealalta parte, avocatii USSF au argumentat ca realitatile pietei nu permit plati egale. Ei au spus ca, spre deosebire de fotbalul masculin, cel feminin nu este la fel de bine dezvoltat in afara SUA, iar sumele incasate din drepturi de televizare, bilete si marketing sunt mult mai mici, de aici si diferenta de remunerare. Ei au adus acte contabile care au aratat ca, dupa ce barbatii au trecut de grupe la CM 2014, federatia a primit 9 milioane de dolari din partea FIFA, in timp ce pentru titlurile mondiale feminine din 2015 si 2019 s-au incasat doar 2 milioane de dolari, respectiv 4 milioane.

Federatia s-a aparat si cu faptul ca 21 de jucatoare au incheiate contracte de munca cu ea, primind fiecare un salariu anual de 100.000 de dolari, iar institutia mai plateste alte 22 de fotbaliste, care evolueaza la diferite cluburi din National Women’s Soccer League, cu sume cuprinse intre 70.000 si 75.000 de dolari pe sezon. De asemenea, conform contractelor impus de USSF, jucatoarele primesc, timp de un an, o indemnizatie maternala egala cu 75% din salariul avut inainte de nastere, iar dupa expirarea acestei perioade ele au la dispozitie 3 luni sau doua tabere de pregatire, inainte de a reveni la o forma sportiva buna. O jucatoare poate primi 75% din salariu, timp de pana la 3 luni, daca adopta un copil, si primeste 50 de dolari pe zi pentru ingrijirea copilului in timpul antrenamentului si meciului. Tot decontate de catre USSF sunt si asigurarile medicale, stomatologice si oftalmologice, extrem de scumpe in SUA.

Pana la inceperea procesului, echipa feminina a SUA va juca trei meciuri la SheBelieve Cup (Anglia, 5 martie / Spania, 8 martie / Japonia, 11 martie) si alte doua partide amicale, cu Australia (10 aprilie) si Brazilia (14 aprilie), iar pe 22 iulie va avea prima disputa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.