Premiera in fotbalul feminin romanesc: ligile feminine au de acum propria identitate de brand

Anul 2020 a venit cu noi schimbari pentru fotbalul feminin romanesc.

Pentru prima data in istoria acestuia, competitiile nationale vor beneficia de o identitate de brand dedicata fotbalului feminin, care se integreaza in universul de branduri FRF deja existente. Noua identitate vizuala combina elementul central al jocului de fotbal, mingea, cu silueta unei jucatoare. Aceasta va fi implementata la nivelul celor trei ligi de senioare, dar si la ligile de junioare U13 si U15.

Dezvoltarea fotbalului feminin este un obiectiv strategic al FRF care impune o dezvoltare si o promovare cat mai rapida a fenomenului. Pentru cresterea vizibilitatii si valorii comerciale a fotbalului feminin s-a impus elaborarea unei identitati de brand pentru competitiile Liga 1, Liga 2 si Liga 3. Astfel, o strategie comerciala dedicata, elaborata de FRF, va furniza sponsori proprii pentru primele esaloane si pentru echipa nationala. Aceasta strategie comerciala va facilita si comercializarea drepturilor tv pentru meciurile de prima liga. In ultimii 5 ani, preocuparea principala a FRF a fost promovarea propriilor branduri, iar echipa nationala, Cupa Romaniei, AJF-urile, Liga 2 sau Liga 3 si chiar institutia FRF, au beneficiat de noi identitati vizuale.

De asemenea, in anul 2019, pentru prima data, FRF si sponsorul tehnic Joma le-au oferit jucatoarelor din echipele nationale un echipament croit special pentru ele. Anul trecut, nationala feminina a obtinut cea mai clara victorie din istoria sa, 13-0 cu Turkmenistan, in cadrul turneului Alanya Gold City Cup, unde „tricolorele” s-au clasat pe locul 2. Pentru a doua oara in ultimii trei ani, nationalele de junioare U17 si U19 s-au calificat la Turul de Elita, ultima faza inainte de Campionatele Europene din vara anului 2020. Cele doua generatii se vor lupta in primavara anului 2020 pentru un loc la turneul final cu adversari pe masura: echipa U17 intalneste Ungaria, Rusia si Islanda, in timp de junioarele U19 se vor bate pentru un loc la Euro cu Olanda, Scotia si Islanda. In 2019, Ioana Cosma, prezentatoarea emisiunii ”Ora exacta in fotbal” de pe PRO X, a acceptat provocarea FRF TV de a comenta, finala Cupei Romaniei la feminin, dintre Vasas Femina si Fortuna Becicherecu Mic, fiind pentru prima data cand o voce feminina a comentat un meci de fotbal feminin.

ECHIPELE FEMININE AU DEVENIT OBLIGATORII PENTRU OBTINEREA LICENTEI IN LIGA 1

Incepand cu sezonul 2020-2021, toate echipele care vor activa in campionatul Ligii 1 masculin trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de a evolua in Liga 1. Echipele au posibilitatea de a semna un protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga 1, Liga 2 sau Liga 3, caz in care echipa va participa in competitiile de junioare cu numele clubului de Liga 1 masculin.

De asemenea, reforma va continua si in urmatoarele sezoane, astfel:

Sezonul 2021-2022: Cluburile din Liga 1 trebuie sa inscrie o echipa de fotbal feminin in campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3). Trebuie sa aiba in continuare minim 20 de jucatoare inscrise in Campionatul National U15. In ambele situatii se aplica varianta protocolului de colaborare: echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin in competitiile in care evolueaza.

Sezonul 2022-2023: Inregistrarea a minimum 20 de jucatoare care sa joace in Campionatul National U15. Inregistrarea a minimum 15 jucatoare U13. Inscrierea unei echipe in Campionatul National de Senioare. Pentru toate cele trei situatii prezentate mai sus se aplica, de asemenea, varianta protocolului de colaborare, caz in care echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin atat la nivel de senioare, cat si la junioare.