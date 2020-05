Momentul care a socat-o pe Hope Solo, diva fotbalului feminin. Cainele ei a fost impuscat in curtea casei

Fosta portarita Hope Solo (38 de ani), o jucatoare care a marcat istoria recenta a fotbalului feminin, e devastata dupa ce si-a gasit unul dintre caini impuscat in picior, incident petrecut in conditii misterioase.

Campioana mondiala si dubla campioana olimpica cu nationala SUA, Hope a fost pana in 2016 una dintre cele mai mediatizate fotbaliste ale planetei.

Cu o prezenta activa in batalia pentru obtinerea egalitatii de drepturi salariale cu fotbalul masculin, americanca a fost si este in continuare una dintre cele mai admirate sportive din punct de vedere al frumusetii. Practic, la acest capitol estetic, n-a existat top in care Hope Solo sa nu prinda o pozitie fruntasa.

Casatorita cu un fost jucator de fotbal american, Jerramy Stevens, Hope Solo a nascut de curand, la 4 martie 2020, o pereche de gemeni, baiat si fata. Familia americancei e intregita insa si de colectia impresionanta de cinci caini, unul mai frumos decat altul. Din pacate, noaptea trecuta, Hope Solo s-a trezit cu dobermanul Conan (primul din stanga in fotografia de pe Instagram) impuscat de un necunoscut intr-unul din picioarele din fata.

”Magnificul nostru Conan e in stare critica. E greu de spus si greu de inteles acest act atroce. Jerramy si cu mine suntem socati si cu inima franta, dar vrem sa le multumim celor de la spitalul veterinar. Am auzit ca s-au facut progrese in ceea ce priveste protezele la caini si astept orice informatie car l-ar putea ajuta pe Conan sa-si refaca piciorul stang”, a scris Hope Solo pe reteaua de socializare.