Campionatul European feminin se muta in 2022! UEFA anunta noile date pentru a face loc competitiei masculine

Campionatul European feminin se muta in 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.

Comitetul executiv al UEFA a anuntat ca Europeanul feminin 2021 se amana pentru anul 2022. Acesta se va desfasura in Anglia in perioada 6-31 iulie 2022 si este planificat sa se utilizeze aceleasi locatii care erau stabilite initial.

Alekssander Ceferin, presedintele UEFA, a declarat: "Cand a trebuit sa luam o decizie urgenta pentru amanarea EURO 2020, am stiut ca acest lucru va avea un impact asupra Europeanului feminin din 2021. Am avut in vedere toate optiunile. Prin amanarea lui, ne asiguram ca Europeanul feminin primeste atentia pe care o merita."

Sefa UEFA in fotbalul feminin, Nadine Kessler, se declara multumita de aceasta decizie si crede ca este cea mai buna solutie. "Credem cu tarie ca mutarea Europeanului feminin in 2022 este cea mai buna decizie si este in interesul jucatoarelor acest lucru.", a declarat Nadine.

"Aceasta decizie ne pune in situatia de a oferi un turneu care atrage atentia globala si ne ajuta sa ne indeplinim obiectivul principal, acela de a inspira urmatoarea generatie de fotbalisti.", a mai adaugat presedinta fotbalului feminin.

Campionatul European feminin 2021 trebuia sa se dispute in Anglia, dar odata cu mutarea competitie masculine in 2021, principalul stadion pe care se disputa meciurile a fost ocupat. Este vorba despre Wembley, stadionul national din Anglia cu o capacitate de 90 de mii de locuri.