Universitatea Craiova intră astăzi, 13 martie, pe teren pentru primul meci din a doua fază a competiției, urmând să întâlnească FC Argeș. În acest context, tehnicianul în vârstă de 47 de ani a explicat de ce fosta sa echipă are cele mai mari șanse să obțină trofeul, remarcând jocul solid și lotul bine structurat al formației.

Atuurile oltenilor în viziunea fostului selecționer

Deși a subliniat că sistemul actualizat oferă speranțe tuturor formațiilor calificate în play-off, antrenorul a punctat diferențele care o plasează pe Universitatea Craiova pe primul loc în evaluarea sa.

„Sper ca play-off-ul nostru să fie unul cât mai disputat şi echilibrat, pentru că asta naşte automat interes şi anvergură. Fiecare echipă are atuurile ei, dar sistemul cu înjumătăţirea punctelor face ca fiecare echipă să aibă, într-un fel sau altul, şi şansa ei.

Nu sunt genul să mă antepronunţ, însă, dacă fac de această dată o excepţie, aş spune că Universitatea Craiova pare uşor favorită. Nu doar pentru că ocupă primul loc, însă are un lot extrem de valoros pentru competiţia noastră şi echilibrat. Pare că propune şi cel mai consistent fotbal. Dar, cum am zis, fiecare echipă are atuurile ei şi meritul că a ajuns în play-off”, a spus Edward Iordănescu, potrivit GSP.