Desire Doue (20 de ani), extremă dreapta la PSG, și-a exprimat bucuria după ce echipa sa a cucerit pentru a doua oară consecutiv Liga Campionilor, la finalul meciului contra lui Arsenal.

Ambiția lui Desire Doue în UCL după PSG - Arsenal

Marcator al unui gol la loviturile de departajare, Doue a transmis că el și coechipierii săi trebuie să rămână umili pentru a continua să scrie istorie în UCL.

„Suntem atât de, atât de mândri, atât de fericiți și recunoscători. A fost un meci greu împotriva unei echipe bune. Trebuie să ne bucurăm de victorie ca echipă, ca o familie, pentru că merităm.

Uitați-vă la public! Îi mulțumesc Domnului și Mântuitorului meu Iisus Hristos, pentru că aceasta a fost rugăciunea mea.

(n.r.- despre executarea loviturii de departajare) Face parte din meseria mea. Trebuie să rămâi calm.

(n.r.- despre ce înseamnă victoria pentru PSG) Nu știu, trebuie să ne spui tu. Trebuie să rămânem umili și vom munci din nou. Vrem mai mult, suntem o echipă tânără și înfometată. Vom încerca din nou”, a declarat Desire Doue în dialog cu TNT Sports, citat de BBC.

PSG a câştigat, sâmbătă seară, pentru al doilea an consecutiv, Liga Campionilor, impunându-se în finala cu Arsenal, de la Budapesta, la loviturile de departajare; scorul a fost 4-3 la punctul cu var după 1-1 în 120 de minute.

PSG o poate egala pe Real Madrid

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care își apără supremația în stagiunea următoare din UCL după Real Madrid.

Parizienii au șansa în sezonul viitor să îi egaleze pe „Los Blancos”, care au legat trei UCL consecutive între anii 2016 și 2018, sub comanda lui Zinedine Zidane.