După ce Kai Havertz a deschis scorul în minutul 6 cu un șut imparabil, parizienii au restabilit egalitatea în actul secund, prin Dembele care l-a învins pe Raya de la punctul cu var. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde parizienii au avut câștig de cauză.
Prime uriașe pentru starurile lui PSG după câștigarea Champions League
PSG rămâne ”Regina Europei” după ce a învins-o pe Arsenal în finala Champions League, scor 1-1 (4-3 d.l.d.).
Parizienii au avut o motivație financiară uriașă înaintea finalei din Budapesta. ”Șeicii” le-au promis starurilor lui Luis Enrique niște prime astronomice în cazul unei victorii.
Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, le va oferi tuturor jucătorilor din lotul lui PSG, indiferent de numărul minutelor jucate, câte un milion de euro pentru câștigarea trofeului Champions League.
