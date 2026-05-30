Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Champions League pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare!

Sâmbătă seara, pe ”Puskas Arena” din Budapesta, finala s-a încheiat la egalitate, 1-1 după 90 și 120 de minute. 

Gabriel de la Arsenal a ratat lovitura decisivă de departajare

Kai Havertz a deschis scorul devreme, în minutul 5, dar Ousmane Dembele a egalat din penalty (65).

La loviturile de departajare, fundașul Gabriel de la Arsenal a ratat execuția decisivă.