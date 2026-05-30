Ce a remarcat L'Equipe după ce PSG a câștigat Champions League: ”S-au lovit de mai multe ori de un zid!”

Parizienii s-au impus în fața lui Arsenal în finala de la Budapesta la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-3 d.l.d.).

Presa din Franța a reacționat la scurt timp după finalul meciului și au vorbit despre performanța obținută de echipa lui Luis Enrique, dar și despre finala complet diferită față de cea disputată împotriva lui Inter Milano în urmă cu un an.

”O dublă istorică: PSG trece de Arsenal la loviturile de departajare și își păstrează coroana în Liga Campionilor”, a titrat L'Equipe.

”Mai întâi blocat și condus de niște «Tunari» perfect organizați, PSG a revenit în finala disputată sâmbătă la Budapesta și a cucerit a doua Ligă a Campionilor consecutivă, după loviturile de departajare (1-1, 4-3 la penalty-uri). Astfel, parizienii intră în cercul legendar al cluburilor care și-au apărat cu succes coroana în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

La un an după triumful de la München, obținut în urma unui categoric 5-0 împotriva lui Inter Milano, PSG a trăit sâmbătă, la Budapesta, o finală complet diferită. Totuși, și-a păstrat locul în vârful Europei, după un meci destul de lipsit de spectaculozitate, în care experiența sa și-a spus cuvântul (1-1, 4-3 la loviturile de departajare).

Deși visau la un nou festival de goluri, precum cel din prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor împotriva lui Bayern München (5-4), parizienii s-au lovit în repetate rânduri de un zid de netrecut numit Arsenal”, au scris apoi jurnaliștii francezi.