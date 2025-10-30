CITEȘTE ȘI: Cine este golgheterul all-time din Ligue 1: născut în Italia, crescut în Argentina și campion în Franța, nu a jucat pentru nicio echipă națională! Desire Doue, atacantul francez al lui Paris Saint-Germain, accidentat miercuri într-un meci din Ligue 1, va fi "indisponibil câteva săptămâni", a anunţat joi clubul său, citat de AFP. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost scos pe targă în minutul 60 al meciului din etapa a 10-a împotriva lui Lorient (1-1) şi suferă de o accidentare musculară la coapsa dreaptă, a indicat PSG într-un comunicat.



"O nouă evaluare va fi făcută după pauza internaţională" din noiembrie, a adăugat clubul în legătură cu atacantul său internaţional, care va rata ultimele două meciuri de calificare la Cupa Mondială 2026 pentru echipa Franţei, împotriva Ucrainei şi Azerbaidjanului, la mijlocul lunii noiembrie. Desire Doue s-a accidentat din nou, dar a avut timp de 3 goluri și 2 pase decisive în 4 meciuri

Doue tocmai revenise în competiţii după o absenţă de şase săptămâni din cauza unei accidentări la gamba dreaptă. El a jucat împotriva lui Strasbourg (3-3), Bayer Leverkusen (7-2), Brest (3-0, intrând ca rezervă) şi apoi Lorient. Fostul fotbalist al lui Rennes a reuşit să marcheze trei goluri şi să ofere două pase decisive în această scurtă perioadă.



Cu PSG, el va rata și duelul de marţi din Champions League împotriva lui Bayern Munchen. La PSG au revenit treptat mai mulţi fotbalişti care au lipsit în ultimele săptămâni. Cum se prezintă infirmeria Paris Saint-Germain Pe lângă Ousmane Dembele, care a fost titular împotriva lui Lorient pentru prima dată de la revenirea după accidentare, Joao Neves a jucat din nou. Cât despre Fabian Ruiz, acesta se "reface" şi ar urma să fie inclus în lotul PSG pentru meciul de campionat contra lui Nice, scrie Agerpres.

