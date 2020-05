"Daca mai castigam trofeul de 2-3 ori stiam sa il ridic deasupra capului!" Declaratie fabuloasa a capitanului Stelei de la Sevilla dupa 34 de ani la castigarea Cupei Campionilor Europeni

Stefan Iovan a fost capitanul Stelei in meciul de la Sevilla, de acum 34 de ani cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni.

Stefan Iovan, capitanul Stelei din finala cu Barcelona din 1986, a rememorat meciul, la 34 de ani la cea mai mare performanta ale unei echipei romanesti la nivel de club.

Acesta a oferit o declaratie fabuloasa si a spus ca daca Steaua ar mai fi castigat trofeul inca de 2-3 ori inainte, ar fi stiuti cum sa ridice trofeul deasupra capului.

"V-am spus ca in loc sa stam la masa in vremurile astea grele, ne-au lasat masca pe toti. Sigur la inceput sa crezi ca poti ajunge la o astfel de performanta, e greu intotdeauna, dar proiectul si cei care au gandit sa faca din Steaua una dintre cele mai puternice echipe din Europa, credeau. Si noi vazand ca incet, incet prinde contur, am inceput sa credem si noi. Cand am inceput sa plecam in Europa, in cantonamente, jucam cu Verona, campioana Italiei la acea vreme cu Torino cu Milan. Am reusit sa dorm inaintea finalei.

Steaua era o masinarie de fotbal, era foarte bine ancorata pe compartimente, pe posturi. Daca nu eram eu sau Bumbescu? Daca nu era Belodedici. Fiecare a avut un rol important. Ne-am imprietenit foarte repede, am creat relatiile de joc. De regula, Tudorel Stoica era capitan, dupa urmam eu. Norocul a facut ca Tudorel sa nu fie si sa fiu eu capitan. Am avut eu placere si o mandrie sa ridic eu Cupa desupra capului. Se antrena mereu cu noi, zi de zi.

Daca il mai luam o data sau de doua ori, stiam sa il iau de la baza, nu de urechi, de toarte. Au disparut mai multi din echipa aia. Ei sunt mereu cu noi, au fost si vor ramane. De asta v-am spus la inceput, in loc sa stam la o masa, sa discutam, ne-au prins vremurile astea de criza.

Dupa ce am castigat Cupa ne-a invitat Ceausescu, la 2-3 zile la Comitetul Central. Noi am spus ce am simtit. A fost o intalnire placuta din punctul meu de vedere si parca imi amintesc ca a spus sa nu ne bucuram ca am luat anul asta, sa luam si la anul si peste doi ani", a declarat Stefan Iovan, la PRO X.