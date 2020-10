Urmeaza Real Madrid! La 17 ani, Ansu Fati vrea sa scrie o noua pagina de ISTORIE: "Sper sa pot juca in El Clasico, mereu am VISAT la asta"

Ansu Fati (17 ani) a marcat o dubla in duelul Barcelona 5-1 Ferencvaros.

Pustiul de doar 17 ani al Barcelonei a doborat un nou record urias in meciul cu Ferencvaros. Ansu Fati a devenit singurul jucator din istorie care marcheaza de 2 ori in Champions League inaintea iplinirii varstei de 18 ani.

Fati asteapta acum derby-ul cu Real Madrid din La Liga si spune ca a visat mereu la momentul in care va juca intr-un 'El Clasico'.

"A fost o victorie buna, am castigat cu 5-1 si trebuie sa castigam in continuare. Datorita coechipierilor reusesc sa imi fac munca mai usoara. A fost o pasa fantastica a lui Frenkie (n. r. Frenkie de Jong) si a trebuit doar sa o imping in poarta.

Este bine pentru echipa ca atacantii sunt apti de joc. Cu cat este mai multa competitie, cu atat vom fi cu totii mai buni. Fiecare trebuie sa continue sa lucreze si sa-si imbunatateasca jocul zi de zi, iar antrenorul este cel care decide cine joaca, iar daca nu este randul tau sa joci, trebuie sa continui sa te antrenezi din greu, astfel incat sa poti primi ocazia.

Messi este Messi, poate inscrie din orice actiune. Suntem foarte fericiti ca este aici si putem sa invatam in continuare de la el pentru ca este cel mai bun", a spus Ansu Fati dupa duelul Barcelona 5-1 Ferencvaros, potrivit Mundo Deportivo.

Ansu Fati: "Am visat intotdeauna sa joc in El Clasico"

Pentru Barcelona urmeaza derby-ul cu Real Madrid din La Liga, programat sambata, de la ora 17:00.

"Asteptam meciul cu maxim de entuziasm. Este un Clasic, am visat intotdeauna sa joc si este timpul sa ma recuperez bine acum.

Vin doua jocuri foarte frumoase (n. r. Real Madrid si Juventus) la care am visat mereu sa joc si sper sa pot avea ocazia de a face acest lucru", a mai spus Fati.

Ansu Fati este cel mai tanar marcator din Champions League