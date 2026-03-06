Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist străin care a evoluat în România

Clubul Angel City FC (foto - Savy King), care a debutat în 2022 în Liga americană de fotbal feminin (NWSL), a rămas pentru al treilea an consecutiv cel mai valoros, cu o evaluare de 335 de milioane de dolari, conform ultimului clasament dat publicităţii joi de Sportico.

Angel City FC, numărul 1

Aceasta este o performanţă solidă pentru organizaţia din Los Angeles care a plătit doar 2 milioane de dolari taxe de înscriere pentru a se alătura NWSL în 2022 şi care a crescut în valoare cu 86% din 2023.

Topul 5 al celor mai valoroase cluburi feminine americane este completat de Kansas City Current (315 milioane de dolari), Bay FC (208 milioane), San Diego Wave FC (200 de milioane) şi Washington Spirit (196 milioane).

Valoarea medie a echipelor din NWSL a crescut cu 77% din 2024 şi se situează acum la aproximativ 184 de milioane de dolari.

Valoarea combinată a celor 14 echipe din ligă anul trecut ajunge la 2,6 miliarde de dolari.

Dincolo de evaluare, Washington Spirit a înregistrat cea mai mare creştere a veniturilor de la an la an, de 66%, ajungând la 19,6 milioane de dolari.

Numărul de telespectatori a continuat să crească, pachetul TV actual (înainte de cheltuieli) fiind evaluat la 60 de milioane de dolari anual, de 40 de ori mai mult decât înainte.

Singurele veşti negative sunt la turnicheţi, unde unele cluburi au înregistrat o scădere suficient de semnificativă a numărului de spectatori pentru a afecta cifrele generale ale ligii, care sunt în scădere cu 5%, scrie Agerpres.