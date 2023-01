Cine este Mykhaylo Mudryk, transferul de 100 milioane € al iernii. "Neymar din Ucraina", extrem de tupeist

Conform presei din străinătate, Mykhaylo Mudryk a efectuat duminică dimineață vizita medicală la Londra. În cursul serii ar putea fi prezentat oficial pe Stamford Bridge. Extrema stângă a negociat și cu Arsenal în această perioadă de mercato, dar Chelsea a intrat pe fir în ultima clipă și l-a deturnat din drumul spre Emirates Stadium.

Cine este Mykhaylo Mudryk

Mykhaylo Mudryk este un produs 100% al clubului Șahtior Donețk. De-a lungul carierei a mai fost împrumutat la Arsenal Kiev și Desna, iar din 2021 a fost promovat în prima echipă a lui Șahtior.

Chiar dacă Ucraina se află în război și competiția internă a fost afectată semnificativ, acest aspect nu contează pentru granzii din Occident. Jucătorii de la Șahtior și Dinamo Kiev rămân foarte atractivi.

Mykhaylo Mudryk a fost poreclit "Neymar din Ucraina" pentru tehnica sa impecabilă. Cu toate acestea, jucătorul nu este un mare fan al brazilianului: "Nu-mi place porecla de Neymar din Ucraina, prefer ca lumea să spună că sunt Modric al Ucrainei. Sună mai bine. Modric e un mare jucător, unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile", a spus Mudryk, într-un interviu acordat pentru CBS Sports.

Cifrele sale:

Șahtior Donețk: 44 de meciuri - 12 goluri - 17 pase de gol

Desna: 11 meciuri - zero goluri - zero pase de gol

Arsenal Kiev: 10 meciuri - zero goluri - zero pase de gol

Ucraina: 8 meciuri - zero goluri - zero pase de gol

Ucraina U21: 16 meciuri - 3 goluri - 3 pase de gol

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Mudryk se ridică la 40 de milioane de euro. În ultimii doi ani, fanii lui Șahtior l-au votat pe decar drept cel mai bun fotbalist al echipei.

Roberto De Zerbi, mentorul său

Fostul jucător de la CFR Cluj, Roberto De Zerbi, l-a antrenat pe Mykhaylo Mudryk la Șahtior Donețk. În prezent manager la Brighton, italianul îl apreciază foarte mult pe puștiul din Ucraina.

De Zerbi crede că Mudryk va ajunge un mare fotbalist în Europa: "Știu valoarea lui Mykhaylo Mudryk, cred că va câștiga Balonul de Aur în viitor. El chiar poate câștiga Balonul de Aur peste câțiva ani. Aș vrea să-l aduc la Brighton, dar nu ne permitem un asemenea transfer. E un jucător fantastic", a spus recent Roberto De Zerbi.

Nu vrea să joace pentru echipe mici

Până să ajungă pe radarul celor de la Arsenal și Chelsea, Mykhaylo Mudryk a fost dorit de Brentford. Șahtior nu a mai negociat cu micuțul club din Premier League după câteva declarații controversate ale jucătorului.

Fotbalistul a spus că nu ar vrea să prindă un transfer în curtea "Albinelor", deoarece ambițiile lui sunt mai mari: "Cu tot respectul, nu m-aș muta niciodată la Brentford. Este o echipă care se zbate la jumătatea clasamentului și care nu luptă pentru cupele europene. Pentru mine, cel mai important lucru este să ajung în Champions League", a transmis ucraineanul.

Un alt aspect important din viața lui Mudryk îl reprezintă religia. "Neymar din Ucraina" are foarte multe tatuaje, dar a recunoscut care este cel mai important: "Toate tatuajele mele reprezintă ceva anume. Cel mai mare și cel mai important este tatuajul cu 'Only Jesus'".

Jucătorul a mai spus că vorbește mult despre Dumnezeu în timpul liber, dar respectă și celelalte religii.

Mykhaylo Mudryk va deveni al 13-lea jucător din istorie transferat în schimbul a cel puțin 100 de milioane de euro. Pe listă se mai află Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Joao Felix, Antoine Griezmann, Jack Grealish, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Paul Pogba și Gareth Bale.