"Puteam sa le dam 5!" Antrenorul lui Cadiz, dezlantuit dupa ce a invins Real Madrid! Cum a comentat victoria uriasa a nou promovatei

Cadiz a oferit surpriza startului de sezon din La Liga si a reusit sa invinga campioana Real Madrid.

Nou promovata Cadiz s-a impus la Madrid, scor 1-0, iar antrenorul Alvar Cervera a luat-o peste picior pe Real la finalul meciului.

Acesta a spus la conferinta de presa ca echipa sa putea marca 5 goluri in poarta campioanei:

"Daca vorbim despre statistici, despre numarul de ocazii, e clar ca am fost mai buni, nu acelasi lucru se poate spune si despre posesie. Am castigat meciul, pentru asta am venit.

Cu siguranta ca ei au controlat mai mult mingea, dar nu le-am permis niciodata sa fie confortabili cand au avut posesia.

Eu cred ca, si este purul adevar, am castigat pentru ca ne-am aparat bine. Din punct de vedere ofensiv, ei bine, nu am atacat prea bine, le puteam da cinci goluri, dar am marcat doar unul”, a declarat Alvaro Cervera, la finalul partidei.

Real Madrid a ramas lider in La Liga, iar rivala Barcelona nu a reusit sa profite de pasul gresit al madrilenilor. Catalanii au pierdut in deplasare la Getafe, scor 1-0.