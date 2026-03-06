În această lună au loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 6 martie, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare în această lună.

Printre numele convocate se numără și atacantul Ioan Vermeșan (19 ani), fotbalist care în acest sezon a jucat doar 29 de minute la seniori la Hellas Verona, ultimul loc în Serie A: 8 minute în campionat și alte 21 în Coppa Italia!

La Primavera, în schimb, Vermeșan este golgheter: 17 reușite în 25 de partide.