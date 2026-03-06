OFICIAL Atacant convocat de Mircea Lucescu la națională cu 29 de minute jucate tot sezonul la ultima clasată!

Atacant convocat de Mircea Lucescu la națională cu 29 de minute jucate tot sezonul la ultima clasată!
Tricolorii se pregătesc de duelul de foc cu Turcia.

Ioan VermesanMircea LucescuHellas VeronaEchipa Nationalaturcia - românia
În această lună au loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 6 martie, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare în această lună.

Printre numele convocate se numără și atacantul Ioan Vermeșan (19 ani), fotbalist care în acest sezon a jucat doar 29 de minute la seniori la Hellas Verona, ultimul loc în Serie A: 8 minute în campionat și alte 21 în Coppa Italia!

La Primavera, în schimb, Vermeșan este golgheter: 17 reușite în 25 de partide.

Lotul preliminar al tricolorilor din străinătate

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

* Ioan VERMEȘAN se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.

** Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Info: FRF

