Naționala o va întâlni joi, 26 martie, pe Turcia la Istanbul, în semifinala barajului. Dacă trece de turci, atunci România o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc în grupele CM 2026.

Turneul final va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Sunt 28 de ani de când naționala a participat la ultimul Mondial.

Propunere surpriză pentru postul de titular la naționala României: ”Vorbiți de Opruț și Bancu, dar el s-ar putea să joace!”

Naționala României duce lipsă de fundași stânga. Variantele sunt limitate, cu Nicușor Bancu și Raul Opruț în acest moment în pole-position pentru postul de titular în flancul stâng al compartimentului defensiv.

Raul Rusescu vine însă cu o altă variantă, Andrei Borza, fundașul de bandă al Rapidului care a semnat recent prelungirea contractului cu formația din Grant și care a oferit un assist superb în meciul cu Unirea Slobozia (2-1).

”Vorbiți despre Opruț și Bancu, dar s-ar putea să joace Borza. Să nu uităm că Borza era la echipa națională și a fost accidentat de un maseur la un ‘5 la 2’. E ireală asta! A stat 3-4 luni, i-a luat ceva să-și revină.

Dar vezi că centrarea de la reușita lui Dobre (n.r. – cu Unirea Slobozia) face 90% din gol. Borza începe ușor-ușor să revină la nivelul la care era la Campionatul European de tineret, de exemplu.

Ca fundaș central aș merge pe Coubiș. Titular, da! De ce nu? Eu zic că nu este deloc complicat să-l aducă. Jucătorii care au valoare se văd imediat”, a spus Raul Rusescu, potrivit gsp.