Universitatea Craiova va întâlni echipa Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dacă va trece de ML Vitebsk.

Levski Sofia, 4-0 cu Borac Banja Luka după 1-1 în tur

Campioana Bulgariei a surclasat echipa bosniacă FK Borac Banja Luka cu 4-0, la Sofia, după 1-1 în prima manşă.

Pentru Levski au înscris irlandezul Armstrong Oko-Flex (48), brazilianul Reinaldo (59, 65) şi columbianul Juan Perea (85).

La Borac, mijlocaşul croat Ante Roguljic (ex-Universitatea Craiova) a jucat din minutul 83.

Universitatea a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu 4-1, în prima manşă, iar miercuri (20:30) are loc manşa secundă, la Craiova.

Dacă va elimina campioana Belarus, Universitatea va juca pe 21 sau 22 iulie la Sofia, iar manşa secundă va avea loc pe 28 sau 29 iulie, la Craiova.