După succesul cu 4-1 din Belarus, campioana României s-a impus și pe teren propriu, scor 1-0, grație golului marcat de Nicușor Bancu în minutul 90+1.

Oltenii au închis astfel „dubla” cu un scor general de 5-1 și vor da piept, în turul următor, cu campioana Bulgariei, Levski Sofia.

Prima manșă este programată pe 21 sau 22 iulie, în deplasare, în timp ce returul se va disputa pe terenul Universității Craiova, pe 28 sau 29 iulie.

Ideile lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova - ML Vitebsk: „În opinia mea”

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, s-a declarat mulțumit atât de calificare, cât și de evoluția echipei, însă a explicat că mai există multe aspecte care trebuie îmbunătățite înaintea duelului cu Levski Sofia.

„Rezultatul este important, nu doar pentru noi, ci și pentru fotbalul românesc, fiindcă ne ajută la coeficient.

Despre victorie, desigur că suntem fericiți, este una muncită și un rezultat corect. În opinia mea, cred că am mai atins un obiectiv, acela de a fi în parametri fizici foarte buni.

Sigur că mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Nu ne uităm doar la rezultat, ci și la evoluție.

Am avut trei ocazii clare în prima repriză. Dacă reușeam să marcăm, meciul era cu totul altul. Am avut partida sub control. Și împotriva Universității Cluj am avut multe oportunități, multe ocazii. Vom analiza mâine meciul”, a declarat tehnicianul portughez.

„Nu suntem atât de fresh pe cât ne-am dori”

„În acest stadiu al sezonului, mulți jucători sunt obosiți. Nu este ușor. Nu suntem atât de fresh pe cât ne-am dori. Am avut Supercupa acum trei zile. Gândiți-vă, dacă nu jucam acel meci, eram mult mai proaspeți și evoluam diferit.

V-am spus încă de ieri că nu va fi un meci ușor. Chiar dacă am câștigat cu 4-1 în deplasare, nu am avut foarte multe ocazii atunci. Acum am avut mai multe, însă dacă nu ești suficient de proaspăt și nu reușești să înscrii, totul se poate complica. Nu a fost deloc ușor”, a încheiat Filipe Coelho.