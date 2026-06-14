Dezvăluirea făcută de tatăl jucătorului momentului din Superliga: ”La Craiova i-au spus că mai bine ar fi bodyguard la un club de noapte”

Dezvăluirea făcută de tatăl jucătorului momentului din Superliga: ”La Craiova i-au spus că mai bine ar fi bodyguard la un club de noapte” Superliga
SPORT.RO
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Jovo Lukic a marcat în primul meci disputat de Bosnia la Cupa Mondială, remiza cu Canada, scor 1-1.

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Jovo LukicU ClujUniversitatea CraiovabosniaCM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Atacantul lui U Cluj a devenit astfel peste noapte un jucător extrem de apreciat în țara sa, iar bosniacii au încercat să afle detalii din viața și cariera lui Jovo Lukic. 

Tatăl lui Jovo Lukic, dezvăluire uluitoare despre aventura fotbalistului la Universitatea Craiova

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Tatăl său, Mitar Lukic, care este antrenor la clubul din liga secundă a Bosniei, FK Borac Samac, a vorbit despre detaliile neștiute din cariera fotbalistului de 27 de ani. 

Lukic a fost pe lista lui Partizan Belgrad, însă chiar dacă a trecut cu brio toate probele fizice, transferul a picat din motive care nu au legătură cu sportul, spune tatăl fotbalistului. 

Cei de la Partizan l-au observat. A participat la câteva probe și a satisfăcut toate criteriile sportive, însă știți cum stau lucrurile la noi: trebuie îndeplinite și alte condiții, fără legătură cu sportul, iar în final transferul a picat”, a spus Mitar Lukic, conform klix.ba.

Tatăl lui Lukic a vorbit și despre experiența fotbalistului în România. Mitar Lukic a dezvăluit că Jovo a fost extrem de afectat de aventura la Universitatea Craiova. 

În primul sezon nu a jucat bine și a marcat doar două goluri. Analiștii lor, care realizează și participă la podcasturi, spuneau că ar fi mai potrivit să fie bodyguard la un club de noapte decât fotbalist, atât de slab îl considerau. Însă el a muncit foarte mult, mai ales din punct de vedere fizic. Tatăl său mi-a spus într-un interviu pe care i l-am luat că acele critici îl distrugeau psihologic”, a dezvăluit jurnalistul David Pavlovic.

  • 2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform Transfermarkt.

În sezonul petrecut la Universitatea Craiova, Jovo Lukic și-a făcut apariția în 31 de meciuri și a contribuit cu doar două goluri. În comparație, la U Cluj, Lukic a bifat 39 de meciuri, dar a marcat 20 de goluri și a oferit trei pase decisive.

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