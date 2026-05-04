Bayern Munchen a pus punct speculațiilor legate de plecarea lui Michael Olise, după ce Real Madrid a pregătit o ofertă fantastică. Extrema franceză traversează cel mai bun sezon al carierei și a devenit una dintre principalele ținte ale ”galacticilor”.

Evoluțiile sale au atras atenția conducerii madrilene, în frunte cu Florentino Perez, dar nemții nu vor să renunțe la cel care are potențial de a deveni cel mai bun fotbalist din lume!

Michael Olise, de la Bayern Munchen, cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală?!

Deși în presa internațională s-a vorbit despre o ofertă totală de până la 165 de milioane de euro, bavarezii au reacționat ferm. Directorul sportiv Max Eberl a respins categoric orice posibilitate de transfer. Michael Olise impresionează în actuala stagiune, cu 20 de goluri și 31 de pase decisive în 48 de meciuri, statistici care îl plasează printre cei mai eficienți jucători din Europa.

Evaluat la 140 de milioane de euro, francezul are contract cu Bayern Munchen până în 2029 și nu are clauză de reziliere, ceea ce le oferă nemților o poziție de forță în negocieri.

Toni Kroos și Christophe Dugarry, laude la adresa lui Michael Olise

Laude a avut și fostul mijlocaș Toni Kroos, care a transmis că Olise este un fotbalist incredibil, care cu greu poate fi oprit de orice fundaș din lume la ora actuală. ”Face ce vrea împotriva celui pe care îl consider cel mai bun fundaș stânga din lume (n.r. – contra lui Nuno Mendes, în partida PSG cu Bayern Munchen)”, a spus fostul fotbalist german.

Legendă a Franței, Christophe Dugarry a făcut o comparație incredibilă, între Olise și Zinedine Zidane: ”Poate exagerez, dar puștiul ăsta are un pic de Zizou: modul relaxat în care controlează mingea, își folosește corpul, se mișcă printre linii și citește jocul”.