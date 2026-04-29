Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 5-4 (3-2), marţi seara, pe Stadionul ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.
Bayern a deschis scorul, apoi PSG a condus cu 5-2, bavarezii marcând ultimele două goluri ale uneia dintre cele mai frumoase partide din această fază a competiţiei.
Khvicha Kvaratskhelia (24 și 56), Joao Neves (33) şi Ousmane Dembele (45+5 - din penalty și 58), au înscris pentru parizieni, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Harry Kane (17 - din penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65) şi Luis Diaz (68).
Harry Kane, 54 de goluri în 46 de meciuri în acest sezon pentru Bayern
Bayern a primit penalty la un duel între Pacho şi Luis Diaz, iar Harry Kane l-a transformat (17), ajungând la 54 de goluri marcate în acest sezon în toate competiţiile:
13 goluri în 12 meciuri din Champions League;
33 de goluri în 28 de meciuri din Bundesliga;
7 goluri în 5 meciuri în DFB-Pokal (Cupa Germaniei);
1 gol în 1 meci în Supercupa Germaniei.
Bayern Munchen, 171 de goluri în 50 de meciuri în actualul sezon
50 de meciuri în toate competițiile:
113 goluri în Bundesliga;
42 de goluri în Champions League;
14 goluri în DFB-Pokal (Cupa Germaniei);
2 goluri în Supercupa Germaniei.