Manuel Neuer, la conferința de presă premergătoare meciului dintre Bayern Munchen și PSG / Foto: Imago Images.

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 5-4 (3-2), marţi seara, pe Stadionul ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Bayern a deschis scorul, apoi PSG a condus cu 5-2, bavarezii marcând ultimele două goluri ale uneia dintre cele mai frumoase partide din această fază a competiţiei.

Khvicha Kvaratskhelia (24 și 56), Joao Neves (33) şi Ousmane Dembele (45+5 - din penalty și 58), au înscris pentru parizieni, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Harry Kane (17 - din penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65) şi Luis Diaz (68).

Harry Kane, 54 de goluri în 46 de meciuri în acest sezon pentru Bayern

Bayern a primit penalty la un duel între Pacho şi Luis Diaz, iar Harry Kane l-a transformat (17), ajungând la 54 de goluri marcate în acest sezon în toate competiţiile:

13 goluri în 12 meciuri din Champions League;

33 de goluri în 28 de meciuri din Bundesliga;

7 goluri în 5 meciuri în DFB-Pokal (Cupa Germaniei);

1 gol în 1 meci în Supercupa Germaniei.

Bayern Munchen, 171 de goluri în 50 de meciuri în actualul sezon

50 de meciuri în toate competițiile:

113 goluri în Bundesliga;

42 de goluri în Champions League;

14 goluri în DFB-Pokal (Cupa Germaniei);

2 goluri în Supercupa Germaniei.