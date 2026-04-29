Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4

Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Manuel Neuer, la conferința de presă premergătoare meciului dintre Bayern Munchen și PSG / Foto: Imago Images.

Bayern Munchen a pierdut cu 4-5 manșa tur din semifinalele Champions League cu PSG, dar se poate lăuda că este cu adevărat mașinăria de goluri a Europei.

Astfel, în cele 50 de meciuri oficiale ale sezonului, disputate în toate competițiile, bavarezii au înscris nu mai puțin de... 171 de goluri!

113 goluri în Bundesliga și 42 de goluri în Champions League, 14 goluri în DFB-Pokal (Cupa Germaniei), 2 goluri în Supercupa Germaniei, mai exact.

Harry Kane, Luis Diaz și Michael Olise într-un Bayern Munchen de neoprit

Iar într-un top al celor mai bune triplete ofensive ale sezonului din Europa, bavarezii Harry Kane - Luis Diaz - Michael Olise sunt lideri incontestabili și au ajuns acum la fix 100 de goluri înscrise.

Drept comparație, trio-ul Kylian Mbappe - Vinicius Junior - Federico Valverde de la Real Madrid, locul al doilea în clasament, are doar 69 de goluri marcate în acest sezon.

Topul celor mai bune triplete ofensive din fotbalul european, sezonul 2025-2026