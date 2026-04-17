Bavarezii au trecut fără eșec de dubla manșă cu Real Madrid din sferturile de finală de la ”masa bogaților”. În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1, iar în retur, cu 4-3!
Primul meci dintre FC Bayern și Real Madrid a avut loc pe ”Santiago Bernabeu”, iar al doilea pe ”Allianz Arena”.
Harry Kane s-a decis, la două zile după FC Bayern - Real Madrid: ”El e cel mai bun din lume”
Atât în tur, cât și în retur, Michael Olise a fost omul meciului! Cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral se află la FC Bayern din vara lui 2024 și mai are contract cu gruparea bavareză până în 2029.
Harry Kane a vorbit despre colegul său, Olise, și a spus că francezul născut la Londra este cel mai bun atacant de bandă din lume în momentul actual.
”Aș spune că Michael Olise e cel mai bun winger din lume acum”, sunt cuvintele rostite de Harry Kane, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.
Michael Olise a trecut pe la academiile Arsenal, Chelsea și Manchester City, înainte să ajungă la Reading, unde a fost coleg cu George Pușcaș. În 2021 s-a transferat la Crystal Palace, iar din 2024 joacă pentru FC Bayern.
Cifrele lui Olise
- Bayern: 98 meciuri jucate, 38 goluri înscrise, 52 pase decisive
- Crystal Palace: 90 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 25 pase decisive
- Reading: 73 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 14 pase decisive
FC Bayern - Real Madrid 4-3
Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.
Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.
Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.