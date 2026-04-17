Harry Kane s-a decis, la două zile după FC Bayern - Real Madrid: ”El e cel mai bun din lume”

Primul meci dintre FC Bayern și Real Madrid a avut loc pe ”Santiago Bernabeu”, iar al doilea pe ”Allianz Arena”.

Bavarezii au trecut fără eșec de dubla manșă cu Real Madrid din sferturile de finală de la ”masa bogaților”. În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1, iar în retur, cu 4-3!

Irina Begu revine pe teren după o absență de opt luni. Turneul ales de româncă: „Aproape de inima mea!”

Chivu, mândria României: ce a titrat prestigioasa Gazzetta dello Sport pe prima pagină

Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!

Atât în tur, cât și în retur, Michael Olise a fost omul meciului! Cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral se află la FC Bayern din vara lui 2024 și mai are contract cu gruparea bavareză până în 2029.

Harry Kane a vorbit despre colegul său, Olise, și a spus că francezul născut la Londra este cel mai bun atacant de bandă din lume în momentul actual.

”Aș spune că Michael Olise e cel mai bun winger din lume acum”, sunt cuvintele rostite de Harry Kane, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Michael Olise a trecut pe la academiile Arsenal, Chelsea și Manchester City, înainte să ajungă la Reading, unde a fost coleg cu George Pușcaș. În 2021 s-a transferat la Crystal Palace, iar din 2024 joacă pentru FC Bayern.

Cifrele lui Olise

Bayern: 98 meciuri jucate, 38 goluri înscrise, 52 pase decisive

Crystal Palace: 90 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 25 pase decisive

Reading: 73 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 14 pase decisive

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.