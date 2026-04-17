Harry Kane s-a decis, la două zile după FC Bayern - Real Madrid: ”El e cel mai bun din lume”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Bayern s-a calificat în semifinalele UEFA Champions League.

TAGS:
Harry KaneMichael OliseChampions LeagueFC Bayern
Din articol

Bavarezii au trecut fără eșec de dubla manșă cu Real Madrid din sferturile de finală de la ”masa bogaților”. În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1, iar în retur, cu 4-3!

Primul meci dintre FC Bayern și Real Madrid a avut loc pe ”Santiago Bernabeu”, iar al doilea pe ”Allianz Arena”.

ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

Atât în tur, cât și în retur, Michael Olise a fost omul meciului! Cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral se află la FC Bayern din vara lui 2024 și mai are contract cu gruparea bavareză până în 2029.

Harry Kane a vorbit despre colegul său, Olise, și a spus că francezul născut la Londra este cel mai bun atacant de bandă din lume în momentul actual.

”Aș spune că Michael Olise e cel mai bun winger din lume acum”, sunt cuvintele rostite de Harry Kane, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Michael Olise a trecut pe la academiile Arsenal, Chelsea și Manchester City, înainte să ajungă la Reading, unde a fost coleg cu George Pușcaș. În 2021 s-a transferat la Crystal Palace, iar din 2024 joacă pentru FC Bayern.

Cifrele lui Olise

  • Bayern: 98 meciuri jucate, 38 goluri înscrise, 52 pase decisive
  • Crystal Palace: 90 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 25 pase decisive
  • Reading: 73 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 14 pase decisive

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunț bombă făcut de Romano! Golgheterul Barcelonei a respins oferta de prelungire. Ce echipe stau la pândă
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!
Chivu, mândria României: ce a titrat prestigioasa Gazzetta dello Sport pe prima pagină
Irina Begu revine pe teren după o absență de opt luni. Turneul ales de româncă: „Aproape de inima mea!”
Mihalcea, „turbat“: faza care a aruncat în aer Oțelul – UTA
Novak Djokovic s-a retras de la Madrid Open! Reacția sârbului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“

OUT! A patra plecare de la Real Madrid după eliminarea din Champions League

Recomandarile redactiei
Chivu, mândria României: ce a titrat prestigioasa Gazzetta dello Sport pe prima pagină
Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!
Anunț bombă făcut de Romano! Golgheterul Barcelonei a respins oferta de prelungire. Ce echipe stau la pândă
Rădoi, pe picior de plecare la FCSB, așteptat cu brațele deschise la clubul unde a scris istorie: „Top!“
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Alte subiecte de interes
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
Ziarul de casă al lui Real Madrid elogiază un fotbalist de Bayern: „Un candidat la Balonul de Aur”
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!