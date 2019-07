CFR CLUJ - MACCABI 1-0 | Avertismentul lui Deac: "Nu e gata, au fani fantastici care o sa-i impinga de la spate"

CFR Cluj a facut primul pas pentru calificarea in turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

Ciprian Deac s-a declarat multumit de rezultatul din tur cu Maccabi si spera la o calificare pentru meciul cu Celtic.

"Dupa aspectul jocului, nu stiu daca meritam mai mult. E bine ca nu am primit gol, am marcat si ne-am creat un usor avantaj la calificare. Sincer am simtit ca e o echipa buna, cu jucatori de calitate, le place posesia si te pot pune in dificultate. Cel mai fericit lucru e ca nu am primit gol, un gol primit acasa cantareste foarte mult.



Avem 1-0 si un mic avantaj, dar nu e gata calificarea. Au niste fani superbi care ii vor impinge de la spate, dar totul depinde doar noi. Atata timp cat e concurenta, e binevenit pentru toti jucatorii, fiecare jucator isi doreste sa joace din primul minut, concurenta e benefica.



Eu am zic ca am atins un nivel destul de bun, a fost un joc bun in seara aceasta, a fost mai bun cu Astana. E bine ca am legat victoriile pentru ca am inceput campionatul cu stangul cu Supercupa, apoi infrangerea la Astana, eram usor cu moralul scazut" a spus Ciprian Deac la Digi Sport.