CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV, LIVE TEXT 21:00 | Clujenii vor in grupele Champions League! Echipele probabile

CFR-Maccabi este astazi de la ora 21:00 in format live text pe www.sport.ro

CFR Cluj s-a calificat in turul 2 preliminar al grupelor Champions League dupa ce a eliminat Astana si vrea in grupele Champions League, dar formatia antrenata de Dan Petrescu are in fata un adversar greu.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burca, Camora – Djokovic, Bordeianu, Culio – Deac, Rondon, Omrani

Maccabi: Gianniotis – Kandil, Yeini, Piven, Baltaksa – Glazer, Barsky – Micha, Hozez, Cohen – Schoenfeld

Antrenorul campioanei are emotii inaintea meciului cu Maccabi

Dan Petrescu a declarat ca va fi un meci foarte greu pentru CFR si nu a avut timp sa isi studieze adversarul foarte bine si nu poate sa isi faca o parere daca Maccabi este mai buna decat Astana.



"Cu Astana am avut mult timp la dispozitie sa ii studiez, ii stiam pe de rost, stiam toate meciurile lor. Cu Maccabi a fost greu pentru ca am avut meciul cu Clinceni si nu puteam sa ma concentrez, nu am vrut sa vad niciun meci de-al lor pana dupa meciul cu Clinceni si nu mi-a ajuns cate meciuri am vazut. Sunt multe probleme la ei pentru ca schimba sistemul de joc si jucatorii. A fost mai complicata studierea adversarului. Nu pot sa-mi fac o parere, daca e mai buna echipa sau nu decat Astana. Eu cred ca Maccabi e un club puternic, a castigat multe, e un club mare, doar doua cluburi din Israel au jucat un UCL, au fost de 4 ori in ultimii 5 ani in EL si au fost si in UCL, au experienta, au 12 jucatori care au jucat in nationala Israelului, deci practic jucam impotriva nationalei Israelului. Au si straini buni. Deci, va fi un meci foarte greu, are lot puternic. Din ce am inteles, e posibil sa joace cu 5 fundasi centrali. Ramane de vazut ce se va intampla.

Eu tot timpul am fost de acord in Cupele Europene sa nu primesc gol acasa. Cand am castigat Cupa Chinei, primul meci l-am jucat acasa si le-am zis ca daca facem 0-0 avem sanse mari. M-au certat toti, pentru ca intr-adevar s-a terminat 0-0 si in retur am castigat 1-0. Deci, important e sa nu iei gol, asta e parerea mea. Daca iei gol, avem toate sansele. E cel mai important sa nu primim gol.

Avem avantajul ca noi avem meciuri oficiale, ei nu au. Mie imi place tot timpul primul meci in deplasare si al doilea acasa. Si chiar daca ne calificam sau nu ne calificam, tot acasa jucam primul meci, dar, poate avem noroc asa.

Ma uit la campionatul Israelului si vad VAR, in Romania nu se poate. Doamne fereste! La meciul cu Astana, noi trebuia sa plecam acasa din cauza unui arbitru care nu a vazut offside 2 metri. Sunt sigur ca n-a vazut, ca doar n-a vrut, n-a vazut. Si eu ce fac, ca antrenor? Imi cautam serviciu dupa aia. Nu e normal asa. VAR-ul e bine sa fie, dupa parerea mea. Cu cat mai repede, cu atat mai bine. Si in Romania si in Champions League e binevenit", a explicat Dan Petrescu.

CFR l-a luat pe Butean



Mihai Butean (22 de ani) a fost declarat liber de contract CNSL si a va merge la CFR Cluj. Dan Petrescu l-a atras pe Butean cu un salariu de 200.000 de euro si cu promisiunea ca il va face mai bun decat a fost el. Butean are sanse mari sa intre direct titular la CFR Cluj, daca va fi la 100% din potentialul fizic.

Petrescu vrea ca Neagoe sa vina la CFR

Eugen Neagoe a suferit un infarct chiar in timpul partidei dintre Dinamo si Craiova si a fost transportat de urgenta la spital. Petrescu, recunoscut ca fiind un antrenor care se consuma mult in timpul partidelor si gesticuleaza aproape 90 de minute, spune ca antrenorii ar trebui sa fie mai atenti cu propria sanatate si sa nu mai puna atat de mult suflet in timpul meciurilor.

Petrescu spune ca va discuta cu Neagoe imediat ce starea acestuia ii va permite si nu s-ar opune ca tehnicianul in varsta de 51 de ani sa vina in staff-ul sau la CFR.

Daca e posibil sa vina la CFR, ar fi bine. Eu mi-as dori sa il ajutam, dar stiu ca deocamdata el e la Dinamo. Daca va fi liber, eu zic ca i s-ar potrivi ceva mai lejer, sa nu se arunce direct. Poate ceva de genul asta, scouter sau consilier, i-ar face bine, sa nu fie presiune pe el. Nu stiam regulamentul in cazurile astea, dar daca eram arbitru, eu opream meciul. Din ce am inteles, arbitrul risca suspendarea, dar eu nu ma mai gandeam la asta", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.