"Cel mai rusinos penalty din istoria fotbalului" 11 metri incredibil primit de City cu Sahtior. Cum a putut sa simuleze Sterling: VIDEO

Manchester City o conduce cu 2-0 la pauza pe Sahtior. Golurile au fost marcate de David Silva (min. 13) si Gabriel Jesus (pen. 24). A doua reusita a venit dintr-un 11 metri de-a dreptul incredibil.

In minutul 23 al partidei, Sterling a patruns in careu si a dat cu piciorul in pamant. Atacantul englez a cerut apoi penalty, iar arbitrul Viktor Kassai a aratat punctul cu var, spre stupoarea jucatorilor oaspeti.

Looks like Raheem Sterling took my "be more like Steven Gerrard" advice years ago a little too far here. pic.twitter.com/C1rnvus7fq