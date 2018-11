JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 0-0 | Khedira rateaza o ocazie uriasa: sut in bara, din 11 metri! Italienii au dominat total prima repriza

Urmarim si comentam impreuna Juventus - Manchester United pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 0-0



Min 46 A inceput repriza a doua!



Min 45+1 Final de prima repriza!

Min 45+1 Primul sut pe poarta al lui United este cel al lui Pogba pe coltul lung. Szczesny prinde.

Min 35 Khedira are cea mai mare ocazie a meciului. Sut din prima, din 11 metri central, in bara coltului lung.

Min 34 De Gea, parada de senzatie la sutul lui Cuadrado pe coltul scurt.

Min 31 Sut puternic al lui Khedira, insa pe centrul portii. De Gea prinde in 2 timpi.

Min 14 Cristiano Ronaldo incearca si de la mare distanta! Sutul trece mult pe langa.

Min 10 Hategan acorda primul cartonas galben al meciului: Matic il vede dupa o intrare violenta la Dybala.

Min 3 Ronaldo are prima ocazie a meciului! Sutul este blocat de Lindelof.

Min 1 A inceput partida!



Echipele de start:



Juventus: Szczesny - Sandro, Chiellini, Bonucci, De Sciglio - Bentancur, Pjanic, Khedira - Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado

Real Madrid: De Gea - Ashley Young, Lindelof, Smalling, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Alexis Sanchez, Martial



Juventus - Manchester United este o partida capitala pentru englezi. Echipa lui Mourinho are nevoie de victorie in Italia pentru a nu rata calificarea din grupe.

Valencia a castigat meciul cu Young Boys si a trecut pe locul 2 in grupa, astfel ca United trebuie sa obtina toate punctele din confruntarea cu Juventus. Va fi misiune destul de grea pentru "Diavoli" avand in vedere ca Juventus a castigat si meciul tur de pe Old Trafford, scor 1-0, dupa golul lui Dybala.

Daca nu se va intoarce cu toate cele trei puncte, Mourinho se poate intoarce cu un jucator de la Torino. Presa engleza a scris in aceste zile ca oficialii celor doua echipe vor folosi meciul din aceasta seara pentru a discuta transferul lui Benatia. Mourinho are nevoie de intariri in aparare: United a primit gol in 11 din cele 10 partide de Premier League jucate pana acum.